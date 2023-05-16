Искусство для каждого: в «Ночь музеев» жители Удмуртии смогут посетить нестандартные шоу, концерты и экскурсии

Ижевск. Удмуртия. «Ночь музеев» (0+) в Удмуртии проведут 20 мая под девизом «История и истории». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

В предстоящую субботу региональные музеи продлят свои часы работы и проведут у себя различные концерты, театральные представления, мастер-классы, конкурсы и другие активности.

В рамках акции жители Удмуртии смогут посетить экскурсию «Посторонним вход разрешен» (16+) в Национальном музее Удмуртии. Горожанам покажут фондохранилище музея, где хранятся около 200 тыс. предметов, в числе которых уникальные коллекции исторических, археологических и этнографических памятников, памятные фотографии и письменные источники.

Также в этот вечер музей организует экскурсионную прогулку по Ижевску на автобусе. Гости проедут по самым красивым историческим улицам и узнают как изменился город.

Фотозону, мастер-классы и музыкальные экскурсии проведут в музее ИЗО. Но главной изюминкой станет шоу световых картин «СВЕТLO» (0+), во время которой можно будет услышать живую музыку в исполнении саксофонистки Алины Саксовой.

В музейно-выставочном комплексе стрелкового оружия имени Михаила Калашникова запланированы познавательные программы для детей, мастер-шоу и мастер-классы, концерты и специальные экскурсии. Помимо этого вечером концерт «Музейный джаз» (0+) исполнит ижевская группа Village Izhguard Experiments.

В архитектурно-этнографическом музее-заповеднике «Лудорвай» 20 мая каждый желающий сможет расписать текстиль, поиграть в лапту, посмотреть на выступление фольклорного ансамбля «Подборенка» (0+) и послушать интерактивную лекцию с дегустацией «Путь зерна: гастрономические метаморфозы» (18+).

Сотрудники музея-усадьбы Петра Чайковского в Воткинске проведут для горожан экскурсию по дому композитора. А в парке музея мультиинструменталист, звуковой художник Вадим Широбоков (0+) будет импровизировать на тему звуков, которые мог слышать юный Чайковский. Закроет праздничный вечер световое шоу (0+).

Историко-культурный музей-заповедник «Иднакар» подготовит в «Ночь музеев» музыкальные концерты, средневековые настольные игры и интерактивную игру «Гардарики: построй свой город» (0+).

Более подробно о предстоящих мероприятиях можно узнать в группе Минкультуры Удмуртии в соцсети «ВКонтакте».