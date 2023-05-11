В Удмуртии в четверг потеплеет до 21 градуса

Ижевск. Удмуртия. Переменная облачность сохранится в Удмуртии в четверг, 11 мая. Днем местами возможны небольшие дожди. Об этом информирует региональное управление МЧС России со ссылкой на данные республиканского Гидрометцентра.

Ожидается северо-восточный ветер скоростью 4-9 метров в секунду. В дневные часы температура воздуха составит от 16 до 21 градуса тепла, ночью понижение до 0…+5°С. Сохранится вероятность почвенных заморозков до -2 градусов.

Атмосферное давление останется на повышенных отметках и составит 751 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 53%.