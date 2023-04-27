В военные части для прохождения срочной службы отправились 60 новобранцев из Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В рамках весеннего призыва 26 апреля 60 новобранцев из Удмуртии отправились к местам несения службы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Служить молодые люди будут в сухопутных войсках, воздушно-космических силах и военно-морском флоте.

«37 лет назад с этого плаца я также уходил на срочную службу в ракетные войска стратегического назначения. Поверьте опыту, армия дает много для будущей жизни. Желаю вам мирного неба, удачной службы, верности присяге и гордости за нашу Отчизну!», — сказал глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

Напомним, в весенний призыв 2023 года из Удмуртии уедут служить около 1,5 тысячи новобранцев 1996-2005 годов рождения. Молодых людей не будут отправлять в зону СВО, поскольку сейчас туда направляются только те, кто заключил контракт.

По вопросам призыва можно обращаться по телефонам:

8(3412)78-19-24; 8(3412)68-54-11 – военный комиссариат Удмуртской Республики;

8(3412)43-16-12 – консультативно-правовой центр военной прокуратуры Ижевского гарнизона;

8(3412)68-66-43; 8(3412)44-25-12 – военный комиссариат (Октябрьского, Индустриального и Устиновского районов Ижевска).