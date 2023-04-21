Почти 1300 саженцев деревьев экспортировали из Удмуртии для озеленения в Казахстан

Ижевск. Удмуртия. С начала года из Удмуртии вывезли 1 280 саженцев деревьев для озеленения в Казахстан. Об этом сообщила пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

В апреле 2023 года ведомство проконтролировало отправку 980 саженцев ели, сосны, берёзы, рябины, липы для озеленения, предназначенных для отправки в Республику Казахстан.

Результаты лабораторного анализа показали отсутствие карантинных объектов. По итогам досмотра и лабораторных заключений собственнику продукции было выдано пять фитосанитарных сертификатов, разрешающих экспорт.

Всего же с начала 2023 года из Удмуртии вывезли 600 саженцев ели, 200 саженцев березы, 400 саженцев сосны, 40 саженцев рябины, 40 саженцев липы в Казахстан.

Отметим, что за аналогичный период 2022 года саженцы для озеленения с территории Удмуртии не вывозились.