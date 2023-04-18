Прибытие «Поезда Победы» в Ижевск и закрытие сделки по продаже KFC: новости к этому часу

Ижевск. Удмуртия. Солнечное утро вторника, 18 апреля, информационное агентство «Сусанин» встречает традиционным обзором новостей.

Возвращение «Ростикса»

Американская компания Yum! Brands, Inc. закрыла сделку по продаже KFC в России компании «Смарт Сервис Лтд», принадлежащей бизнесменам из Удмуртии. Как сообщил «Интерфакс», в рамках сделки стороны договорились, что «Смарт Сервис» проведёт ребрендинг сети, а KFC переименуется в «Ростик'с». Речь идёт о более 100 ресторанах.

Также «Смарт Сервис» будет ответственна за ребрендинг других франчайзи сети в России.

Напомним, в июле 2022 года Yum! Brands Inc. сообщала, что находится «на продвинутой стадии» процесса передачи прав собственности на рестораны KFC и франшизу в России местному игроку. После завершения сделки компания планировала полностью уйти из России. В марте она приостановила работу собственных ресторанов в России, развитие сети и инвестиции, а также пообещала направлять всю прибыль от операций на российском рынке на гуманитарные цели.

В октябре ФАС сообщала, что получила ходатайство о покупке российского бизнеса KFC от «Смарт Сервис Лтд». Все необходимые разрешения были получены, уточнили в Yum! Brands.

В России работали около 1 тыс. ресторанов быстрого обслуживания KFC и 50 пиццерий Pizza Hut. Собственная структура Yum! Brands — ООО «Ям Ресторантс Раша» — управляла примерно 70 ресторанами KFC, остальные работали по франшизе.

Прибытие поезда

На железнодорожный вокзал Ижевска 17 апреля прибыл настоящий паровоз. К нему были прицеплены два товарных вагона и шесть открытых платформ. Это был «Поезд Победы», посвящённый 80-летию открытия железной дороги «Ижевск — Балезино» в годы Великой Отечественной войны.

В торжественной обстановке наградили ветеранов, участвовавших в строительстве дороги, юбилейным нагрудным знаком «80 лет «Ижевской рокаде».

Мемориальный состав в честь 80-летия со дня открытия движения на железнодорожной линии «Пибаньшур – Ижевск» прошёл по маршруту Нижний Новгород — Ижевск — Нижний Новгород с остановками на станциях Балезино, Пибаньшур, Люк, Игра и Кекоран.

Жители республики увидели шесть платформ с макетами военной техники времён Великой Отечественной войны. На всех станциях, где останавливался «Поезд Победы» прошли концерты, на некоторых из них работали автоклубы.

Подробнее о героическом подвиге простых жителей Удмуртии в годы войны можно узнать из материала «Сусанина».

«Новая» история

В министерстве образования России заявили о работе над новым единым учебником истории для 10 и 11 классов. Он должен объединить курс всеобщей истории и истории России и появиться в школах уже 1 сентября. Историк, заслуженный учитель России, кандидат психологических наук, профессор МГПУ Александр Снегуров в эфире телеканала «Мир 24» заявил, что школьный курс истории было необходимо редактировать ещё давно.

«В 2013 году обсуждался вопрос о создании единого учебника, и я участвовал в этой работе. Но, к сожалению, до сих пор его нет. Если такой учебник появится, то это будет и не плохо, и не хорошо. Но будет плохо, если его создадут наспех. А из чего его делают, неизвестно, не заново же написали», — отмечает эксперт.

Историк рекомендует в качестве основы для нового учебника книгу под редакцией Орлова, изданную МГУ имени М. В. Ломоносова. По мнению эксперта, в любом учебнике должны быть представлены разные точки зрения по ключевым аспектам истории. Не должна быть отражена какая-то одна единственная версия. При соблюдении этого требования книга будет полезна школьникам, считает эксперт.

Также он обеспокоен тем, какая терминология относительно тех или иных исторических событий будет использована в новом учебнике. И учтено ли авторами то, что «исторические оценки — это не одно и то же, что политические»?

Главное блюдо короля

Король Великобритании Карл III выбрал официальное блюдо для торжеств по случаю своей коронации, которая состоится 6 мая. Как передаёт «Мир 24», гостей будут угощать французским пирогом киш с хрустящей корочкой из лёгкого теста и нежным вкусом шпината. Застолья пройдут по всей стране и будут называться «Большой ланч».

В Букингемском дворце дали совет, как следует подавать данное блюдо: в горячем или холодном виде с зелёным салатом и отварным молодым картофелем. Там также выразили надежду, что рецепт пирога станет таким же классическим элементом британской кухни, как и коронационный цыпленок.

По словам придворного повара Даррена Маккгрейди, выбор Карла III его не удивляет, так как монарх «любит всё с яйцами и сыром». А французский повар Манон Лагрев предположила, что своим выбором король хочет укрепить отношения между Лондоном и Парижем, сообщает Sky News.

«Большой ланч» запланирован на 7 мая. Жители королевства соберутся вместе и отметят торжественное событие, устроив застолье. 8 мая станет дополнительным выходным днём в Великобритании. Жителей королевства призовут «закатать рукава» и стать волонтёрами в благотворительных проектах. Это будет день «Большой помощи», цель которого — объединить людей.