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До 15 градусов мороза прогнозируют в Удмуртии 17 января

07:15, 17 января, 2023
Андрей Поносов
журналист
До 15 градусов мороза прогнозируют в Удмуртии 17 января
07:15, 17 января, 2023
Андрей Поносов
журналист
138
0
#Удмуртия\n#погода\n#прогноз\n#МЧС\n#Гидрометцентр
Фото: ИА "Сусанин"
138
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На территории республики преимущественно без осадков.

Ижевск. Удмуртия. Переменную облачность обещают в Удмуртии во вторник, 17 января, существенных осадков не ожидается, сообщает региональное управление МЧС России на основании информации республиканского Гидрометцентра.

Днем по республике прогнозируется южный ветер силой 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днем -10…-15°С, ночью 14-19 градусов мороза.

Атмосферное давление 759 мм ртутного столба, это выше нормы, относительная влажность воздуха 68%.

07:15, 17 января, 2023
Андрей Поносов
журналист
138
0
#Удмуртия\n#погода\n#прогноз\n#МЧС\n#Гидрометцентр