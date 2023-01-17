До 15 градусов мороза прогнозируют в Удмуртии 17 января

На территории республики преимущественно без осадков.
Ижевск. Удмуртия. Переменную облачность обещают в Удмуртии во вторник, 17 января, существенных осадков не ожидается, сообщает региональное управление МЧС России на основании информации республиканского Гидрометцентра.
Днем по республике прогнозируется южный ветер силой 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днем -10…-15°С, ночью 14-19 градусов мороза.
Атмосферное давление 759 мм ртутного столба, это выше нормы, относительная влажность воздуха 68%.