Иноагента Илью Яшина могут перевести из Ижевска в СИЗО Глазова

Ижевск. Удмуртия. Признанный иноагентном оппозиционный политик Илья Яшин может быть переведён из ижевского изолятора в Глазов. Об этом он сам сообщил подписчикам в своём ТГ-канале.

«Чуть больше половины месяца прошло, как я оказался в ижевском изоляторе. Освоиться толком не успел, а меня снова ждёт этап. Тюремщики сообщили, что в течение недели я буду переведён в СИЗО-2 Удмуртии, который располагается в городе Глазов (примерно 150 км от Ижевска). Впрочем, не удивлюсь, если и в какой-нибудь другой регион отправят», — написал Яшин.

Он отметил, что это будет «уже пятая тюрьма и одиннадцатая камера за полгода».

Напомним, Яшина этапировали в Ижевск в конце декабря 2022 года. Суд признал его виновным в распространении фейков о российской армии, приговорив к 8,5 годам колонии. Приговор был обжалован; пока рассматривается апелляция осуждённого этапируют между изоляторами страны, не направляя к месту отбывания наказания.