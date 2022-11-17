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Днем 17 ноября в Удмуртии ожидается от 4 до 9 градусов ниже нуля

07:15, 17 ноября, 2022
Андрей Поносов
журналист
Днем 17 ноября в Удмуртии ожидается от 4 до 9 градусов ниже нуля
07:15, 17 ноября, 2022
Андрей Поносов
журналист
193
0
#Удмуртия\n#погода\n#прогноз\n#МЧС\n#Гидрометцентр
Фото: ru.freepik.com
193
0

Ночью подморозит до -9…-14°С.

Ижевск. Удмуртия. Облачную с прояснениями погоду прогнозируют в Удмуртии в четверг, 17 ноября. Днем временами пройдет небольшой снег, сообщается в оперативной информации республиканского управления МЧС России на основании данных Гидрометцентра Удмуртии.

Днем по республике будет дуть восточный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха в светлое время суток составит от 4 до 9 градусов ниже нуля, ночью опустится до -9…-14°С.

Возрастающее в последние дни атмосферное давление превысит отметки нормальных значений и составит 751 мм ртутного столба. Относительная влажность ожидается в пределах 73%.

07:15, 17 ноября, 2022
Андрей Поносов
журналист
193
0
#Удмуртия\n#погода\n#прогноз\n#МЧС\n#Гидрометцентр