Закрыть
Все разделы Поиск
Обещания Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Медведи-гиганты, иллюзионисты и клоунский дуэт Лонгрид Лихие 1920-е: как Ижевск протестовал против градостроительных решений властей Лонгрид Стретч-плёнка: как её перерабатывают и принимают ли в «Экодома» Ижевска Лонгрид

От -4 до +1 градуса обещают в Удмуртии в понедельник

08:21, 14 ноября, 2022
Андрей Поносов
журналист
От -4 до +1 градуса обещают в Удмуртии в понедельник
08:21, 14 ноября, 2022
Андрей Поносов
журналист
172
0
#Удмуртия\n#погода\n#прогноз\n#МЧС\n#Гидрометцентр
Фото: ru.freepik.com
172
0

Днем местами пройдет снег.

Ижевск. Удмуртия. Похолодание придет в Удмуртию с началом новой рабочей недели. Температура воздуха будет колебаться от отрицательных до плюсовых значений. Об этом сообщает региональное управление МЧС России по информации республиканского Гидрометцентра.

14 ноября в Удмуртии прогнозируется усиление северного ветра до 9-14 метров в секунду. Местами по республике пройдет снег. Температура воздуха в дневные и ночные часы составит от -4 до +1 градуса.

Атмосферное давление опустится до 732 мм ртутного столба, это гораздо ниже нормы. Относительная влажность воздуха 81%.

08:21, 14 ноября, 2022
Андрей Поносов
журналист
172
0
#Удмуртия\n#погода\n#прогноз\n#МЧС\n#Гидрометцентр