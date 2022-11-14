От -4 до +1 градуса обещают в Удмуртии в понедельник

Ижевск. Удмуртия. Похолодание придет в Удмуртию с началом новой рабочей недели. Температура воздуха будет колебаться от отрицательных до плюсовых значений. Об этом сообщает региональное управление МЧС России по информации республиканского Гидрометцентра.

14 ноября в Удмуртии прогнозируется усиление северного ветра до 9-14 метров в секунду. Местами по республике пройдет снег. Температура воздуха в дневные и ночные часы составит от -4 до +1 градуса.

Атмосферное давление опустится до 732 мм ртутного столба, это гораздо ниже нормы. Относительная влажность воздуха 81%.