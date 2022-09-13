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Из Удмуртии впервые экспортировали лесоматериалы в Абхазию

13:45, 13 сентября, 2022
Екатерина Сентемова
Из Удмуртии впервые экспортировали лесоматериалы в Абхазию
13:45, 13 сентября, 2022
Екатерина Сентемова
205
0
#Удмуртия\n#экспорт\n#Абхазия\n#продажи
Фото: unsplash.com
205
0

Все три партии продукции удачно прошли лабораторные испытания.

Ижевск. Удмуртия. Республика Абхазия впервые получит лесопродукцию из Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Отправка трех партий лесоматериалов прошла в августе 2022 года. Специалисты управления Россельхознадзора проконтролировали экспорт 142,122 куб. м лесоматериалов.

Вся продукция прошла лабораторный контроль в Удмуртском филиале Федерального центра охраны здоровья животных. Лабораторные испытания подтвердили, что в лесопродукции нет карантинных вредных организмов и она соответствует фитосанитарным требованиям страны-импортера.

В результате досмотра лесоматериалов и лабораторной экспертизы было оформлено 3 фитосанитарных сертификата на экспорт.

13:45, 13 сентября, 2022
Екатерина Сентемова
205
0
#Удмуртия\n#экспорт\n#Абхазия\n#продажи