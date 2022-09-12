В Удмуртию приходит тёплая погода

Ижевск. Удмуртия. Текущая неделя в Удмуртии ознаменуется приходом тёплой погоды, сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра.

Днём во вторник, 13 сентября, воздух прогреется до +11…+16 градусов, в среду — до +12…+17. В первой половине недели ожидается преимущественно сухая погода, во второй половине местами по республике пройдут небольшие дожди. Вместе с этим в Удмуртию начнёт поступать тёплый южный воздух, который установит температуру выше климатических норм на 1-2 градуса.

16 и 16 сентября в дневные часы столбики термометра покажут +13…+18 градусов.