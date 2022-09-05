Сотрудницу Ространснадзора по Удмуртии подозревают в незаконной выдаче разрешений на перевозку опасных грузов

Ижевск. Удмуртия. Сотрудницу Ространснадзора по Удмуртии подозревают в служебном подлоге при выдаче свидетельств на право перевозить опасные грузы. Водители за взятку получали такие свидетельства без обязательных экзаменов, сообщает пресс-служба республиканского УФСБ.

Преступную деятельность подозреваемой пресекли сотрудники регионального управления федеральной службы безопасности совместно с коллегами из следственного управления СК России по Удмуртии. Установлено, что специалист территориального подразделения Приволжского межрегионального управления государственного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта выдавала водителям крупных предприятий свидетельства на право перевозить опасные грузы без прохождения соответствующей аттестации.

С 2019 по 2020 год злоумышленнице удалось выдать более 80 таких документов, за свои «услуги» женщина получила вознаграждение на общую сумму свыше 1 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 292 УК РФ («Служебный подлог»). Расследование продолжается.