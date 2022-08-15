За год деятельности кадрового центра «Работа в России» в Ижевске время трудоустройства соискателей сократилось в два раза

Ижевск. Удмуртия. Спрос от работодателей на рынке труда Удмуртии растет, а время поиска работы для желающих трудоустроиться снижается. Об этом на встрече с журналистами федеральных и региональных СМИ рассказала начальник управления развития трудовых ресурсов, миграции и занятости населения Минсоцполитики Удмуртии Лариса Вершинина.

Встреча состоялась в обновленном центре занятости населения Ижевска на улице 40 лет Победы, 116, который обслуживает жителей столицы и Завьяловского района. Лариса Вершинина напомнила, что комплексный кадровый центр «Работа в России» в столице Удмуртии был открыт в июле 2021 года в рамках реализации национального проекта «Демография».

«Глава Удмуртии Александр Бречалов активно поддерживает все инициативы в сфере занятости населения. Интерес к нашей службе в последние годы действительно большой, мы сильно трансформируемся. Услуги центров занятости сегодня имеют комплексный характер как для самих граждан, так и для работодателей. Со своими клиентами мы прорабатываем различные жизненные и бизнес-ситуации, внедряем большое количество таких моделей» – отметила Лариса Вершинина.

Ижевский центр занятости стал первым таким пилотным проектом в Удмуртии. Сейчас полученный опыт транслируется на другие территории республики, второй кадровый центр «Работа в России» был открыт в Граховском районе. Задача – модернизировать всю службу занятости в регионе, сделать ее востребованной, интересной для соискателей и работодателей, актуальной для сегодняшних условий на рынке труда.

«Любой гражданин, обратившийся в центр «Работа в России», получает не просто список вакансий. С соискателем начинают работать карьерные консультанты с точки зрения профессиональных компетенций и личностных качеств. Ищутся ответы на главные вопросы: нужно ли просто найти работу, необходимо ли переобучение, может быть, клиенту необходимо повысить внутреннюю убежденность, что он на правильном пути в поисках своего места на рынке труда и вообще в жизни.

Если мы видим, что человек нуждается в повышении профессиональных навыков, мы направляем его на переобучение. На сегодня от жителей Удмуртии поступило около 4,5 тыс. заявок на переподготовку на новые специальности, более 1 тыс. граждан уже проходят обучение. Сегодня у нас заявлены программы профессиональной подготовки по более чем 700 компетенциям от трех федеральных операторов.

Если же в процессе собеседования у человека выявляется желание попробовать себя в предпринимательстве, мы подключаем возможности центра «Мой бизнес», программы поддержки малого бизнеса Минэкономики республики, самозанятости, другие инструменты», – рассказала представитель министерства труда и соцполитики Удмуртии.

По словам Ларисы Вершининой, благодаря такому комплексному подходы время поиска подходящей работы существенно сократилось. Так, для молодых людей в возрасте до 30 лет этот процесс сейчас в среднем занимает 2-2,5 месяца, ранее он мог занимать до 4 и более месяцев.

Напомним, благодаря национальному проекту «Демография» в этом году 73 региона участвуют в проекте по модернизации центров занятости населения. С 2023 года переформатирование государственной кадровой службы охватит все субъекты Российской Федерации.

Новые кадровые центры «Работа в России» – это не просто комфортное функциональное пространство для работы с клиентами. Переформатируется прежде всего сам принцип работы службы занятости. Процесс трудоустройства направлен не просто на подбор подходящей вакансии для соискателей, а в целом на повышение качества жизни конкретного человека, его удовлетворенности профессией и своим местом в обществе.

Например, благодаря консультации психолога Республиканского центра занятости жительница Ижевска кардинально изменила траекторию карьеры. Марина Анисимова решила поступить в педагогический колледж, чтобы получить профессию инструктора по организации спортивных мероприятий, хотя до этого работала в торговле. Девушка призналась, что со временем почувствовала, что выгорела.

«Мы выявили мои направления: «человек-человек» и «человек-творчество». И благодаря этому тестированию я поняла – почему бы мне не попробовать себя в совершенно другой деятельности. Я с 6 лет занималась балетом и вообще очень давно хотела уйти в направление спорта. И в данный момент я этим занимаюсь», – поделилась Марина.

Повышение уровня занятости населения является одним из главных векторов социально-экономического развития Удмуртии. Как рассказал глава республики Александр Бречалов на недавней встрече в Ижевске с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, на сегодня в регионе количество вакансий от работодателей в разы превышает число зарегистрированных безработных.

«Удмуртская Республика активно работает по выполнению поручения президента по сохранению занятости. В Удмуртии официально зарегистрировано 5,5 тысяч безработных, при этом вакансий втрое больше – 18 тысяч. Для всех, кто хочет работать – работа есть!», – подчеркнул глава региона.