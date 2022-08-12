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Спасатели расчистили затор на реке Кильмезь в Сюмсинском районе

08:30, 12 августа, 2022
Андрей Поносов
Спасатели расчистили затор на реке Кильмезь в Сюмсинском районе
08:30, 12 августа, 2022
Андрей Поносов
413
0
#Сюмси\n#паводок\n#мост\n#спасатели\n#мусор
Фото: пресс-служба ГУ МЧС УР
413
0

Из воды подняли около 40 кубометров валежника, нанесенного паводком.

Сюмси. Удмуртия. Сотрудники МЧС ликвидировали затор под мостом на реке Кильмезь у одноименного села в Сюмсинском районе. Об этом сообщает пресс-служба республиканской поисково-спасательной службы.

В результате весеннего паводка под мостом образовался крупный завал из стволов старых деревьев, кусков древесины и мусора. Возникла угроза разрушения опорных конструкций перехода, соединяющего улицу Заречную с основным жилым массивом Кильмези, отрезанными от внешнего мира могли оказаться жители 54 домов, всего 120 человек.

Бойцы ПСС работали в течение двух дней. Пришлось задействовать альпинистское снаряжение, бензопилы и механизированную технику. Из-под моста в итоге извлекли около 40 кубометров плавника и мусора.

Напомним, подобные работы проводились в конце апреля этого года на реке Лып в Кезском районе. Тогда плотный завал образовался под мостом, соединяющем поселок Кез и деревню Сосновый Бор. Из-за угрозы подтопления жители одного из ближайших домохозяйств были эвакуированы.

08:30, 12 августа, 2022
Андрей Поносов
413
0
#Сюмси\n#паводок\n#мост\n#спасатели\n#мусор