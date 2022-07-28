В научном саду Удмуртского федерального исследовательского центра зацвели розы

Ижевск. Удмуртия. В научном саду Удмуртского федерального исследовательского центра УрО РАН начали цвести розы. Об этом сообщает пресс-служба центра.

По словам специалистов, из-за погодных условий цветение началось позднее на 2 недели. В настоящее время в розарии насчитывается свыше трех десятков сортов роз, которые проходят интродукционное изучение. Также там изучают препараты, которые способствуют устойчивости растений.

Большинство цветов выращены в пробирке — методом клонального микроразмножения. Розы, полученные таким способом, быстро переходят к репродуктивной фазе и освобождаются от вирусов.