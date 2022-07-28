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В научном саду Удмуртского федерального исследовательского центра зацвели розы

12:05, 28 июля, 2022
Анна Торхова
В научном саду Удмуртского федерального исследовательского центра зацвели розы
12:05, 28 июля, 2022
Анна Торхова
826
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ученые\n#наука\n#сад\n#цветы
Фото: vk.com/udmfits
826
0

Из-за погодных условий цветение розария началось на 2 недели позднее.

Ижевск. Удмуртия. В научном саду Удмуртского федерального исследовательского центра УрО РАН начали цвести розы. Об этом сообщает пресс-служба центра.

По словам специалистов, из-за погодных условий цветение началось позднее на 2 недели. В настоящее время в розарии насчитывается свыше трех десятков сортов роз, которые проходят интродукционное изучение. Также там изучают препараты, которые способствуют устойчивости растений.

Большинство цветов выращены в пробирке — методом клонального микроразмножения. Розы, полученные таким способом, быстро переходят к репродуктивной фазе и освобождаются от вирусов.

12:05, 28 июля, 2022
Анна Торхова
826
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ученые\n#наука\n#сад\n#цветы