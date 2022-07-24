Закрыть
Все разделы Поиск
Обещания Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Электрокары: плюсы и минусы экологичного транспорта Лонгрид Как в Удмуртии люди пропадают Лонгрид Строго, но справедливо Лонгрид

В «Деревне будущего» Узи построят Дом культуры

17:50, 24 июля, 2022
Екатерина Сентемова
В «Деревне будущего» Узи построят Дом культуры
17:50, 24 июля, 2022
Екатерина Сентемова
76
0
#Селты\n#Удмуртия\n#деревня\n#развитие\n#ремонт\n#инновации
Фото: twenty20.com
76
0

Также в селе начнут благоустраивать общественные пространства.

Селты. Удмуртия. В Селтинском районе село Узи начнут превращать в «Деревню будущего». Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза Удмуртии в соцсети «ВКонтакте».

Уже заключен контракт с компанией «Органик», которая на следующей неделе начнет ремонт дороги по улице Советской. На объекте не только положат новый асфальт, но и проложат пешеходные дорожки из брусчатки.

В рамках проекта «Деревня будущего» в селе капитально отремонтируют детский сад и построят Дом культуры, процедура торгов на строительство уже идет.

Помимо этого республика выделит дополнительные деньги на благоустройство общественных пространств. По проекту инициативного бюджетирования в Узи восстановят ограду церкви.

Напомним, что деревня Пихтовка в Удмуртии стала первой в России «Деревней будущего».

17:50, 24 июля, 2022
Екатерина Сентемова
76
0
#Селты\n#Удмуртия\n#деревня\n#развитие\n#ремонт\n#инновации