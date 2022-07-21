Достижения ученых-растениеводов Удмуртии и поседевший после ирано-российских переговоров глава ЦРУ: новости к этому часу

Ижевск. Удмуртия. Хорошего отдыха всем, кто проводит время в отпуске, тем, кто отправился на работу — ударно потрудиться. Утро по традиции начинаем с порции добротных новостей.

Вырастим свое

Ученые-растениеводы Удмуртии представили свои новейшие разработки в области селекции зерновых. Презентация адаптированных к условиям нашей республики сортов прошла в рамках Дня поля на базе НПО «Первомайский» в Завьяловском районе. Об этом сообщается на сайте Удмуртского федерального исследовательского центра УрО РАН. В мероприятии приняли участие специалисты в области растениеводства из Удмуртии, Башкирии, Пермского края и Ульяновской области.

Организаторы постарались подобрать максимально большую линейку отечественных сортов, адаптированных для Удмуртии – всего их более 70: это пшеница, рожь, ячмень, овес, соя, лен. В частности, сотрудники УдмФИЦ УрО РАН ознакомили коллег с двумя перспективными разработками сортов озимой пшеницы, а также зерно-кормового овса, созданного совместно с учеными из Ульяновской области.

Новый асфальт в обмен на инвестиции

Новую асфальтовую дорогу на улице Голублева могут построить в рамках федеральной программы по поддержке инвесторов. Об этом говорили первый заместитель председателя правительства Удмуртии Константин Сунцов и глава Ижевска Олег Бекмеметьев на встрече с предпринимателями, работающими на этой улице, сообщает пресс-служба администрации столицы.

Жители Ленинского района и сотрудники предприятий, расположенных на улице Гослублева, неоднократно обращались в адрес властей с просьбой отремонтировать проезжую часть и обустроить тротуары. Дорога протяженностью 2,3 км может стать дублером перегруженной в часы пик улицы Азина.

По предварительным оценкам, стоимость новой дороги может составить более 200 млн рублей. По словам Олега Бекмеметьева, средства на разработку проектно-сметной документации можно предусмотреть в городском бюджете.

Константин Сунцов предложил для привлечения финансовых средств на строительство дороги использовать «Механизм 1704». Благодаря ему правительство региона может профинансировать инвесторам расходы на транспортную инфраструктуру, а федерация, в свою очередь, будет списывать республике задолженность по бюджетным кредитам на сумму налогов, поступивших от этих проектов.

Стрельба за горизонт

Созданная в России самая дальнобойная в мире винтовка СВЛК-14С «Сумрак» была впервые использована в ходе спецоперации по защите Донбасса. В частности, ей пользовались снайперы под Харьковом и Киевом. Об этом сообщает канал РЕН-ТВ со ссылкой на ТАСС.

По данным источника ТАСС в силовых структурах, винтовку использовали редко, поскольку местность не всегда подходила для ее нормальной работы на большие расстояния.

Отметим, «Сумрак» разработан в частном российском КБ Лобаева в 2012 году. СВЛК-14С является самой дальнобойной винтовкой в мире, в 2017 году из нее был поставлен рекорд попадания с расстояния 4 210 метров, который не побит до сих пор. «Сумрак» вести 9,6 кг и стреляет патронами калибра 10,3 мм.

Поседеешь тут

После переговоров с Россией и Ираном у директора ЦРУ появились седые волосы. Как пишут «Известия», об этом глава разведывательного ведомства США Уильям Бернс заявил 20 июля на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института.

«Я должен признать, что кадры встречи президента РФ Владимира Путина и верховного лидера Ирана не наполняют меня ностальгией, потому что большая часть седых волос на моей голове появилась после переговоров с русскими и иранцами на протяжении многих лет», — сказал Бернс.

Напомним, в ходе трехстороннего саммита президентов России, Ирана и Турции главы этих государств подтвердили намерение бороться с действующими в Сирии террористами. Лидеры трех стран заявили о необходимости США покинуть территорию Сирийской Арабской Республики. Владимир Путин также призвал Соединенные Штаты прекратить вывозить нефть из этой страны.