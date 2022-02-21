Полевая кухня и мирные сражения: в ижевском парке Горького отметят День защитника Отечества

Ижевск. Удмуртия. Тематические площадки, посвященные Дню защитника Отечества, развернутся 23 февраля в ижевском парке имени Горького. Об этом сообщает пресс-служба АО «Парки Ижевска».

Бывших, настоящих и будущих защитников Отечества ждет армейская полевая кухня со сдобренной тушенкой гречневой кашей, демонстрация спецтехники подразделений МЧС, тематическая выставка «Я был на той войне, которая была».

Желающие смогут поупражняться в стрельбе из лука, сборке-разборке автомата Калашникова, попробовать себя в качестве связиста, а также сразиться в военно-тактическую игру «Лазертаг».

Для юных посетителей организаторы подготовили развлекательную программу и веселые старты.

Площадки будут работать с 14:00 до 16:00. Вход свободный без возрастных ограничений.