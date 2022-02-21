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Полевая кухня и мирные сражения: в ижевском парке Горького отметят День защитника Отечества

15:40, 21 февраля, 2022
Андрей Поносов
Полевая кухня и мирные сражения: в ижевском парке Горького отметят День защитника Отечества
15:40, 21 февраля, 2022
Андрей Поносов
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#Удмуртия\n#Ижевск\n#День защитника Отечества\n#парки\n#игры\n#конкурсы
Фото: pixabay
315
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23 февраля здесь пройдут тематические и развлекательные мероприятия.

Ижевск. Удмуртия. Тематические площадки, посвященные Дню защитника Отечества, развернутся 23 февраля в ижевском парке имени Горького. Об этом сообщает пресс-служба АО «Парки Ижевска».

Бывших, настоящих и будущих защитников Отечества ждет армейская полевая кухня со сдобренной тушенкой гречневой кашей, демонстрация спецтехники подразделений МЧС, тематическая выставка «Я был на той войне, которая была».

Желающие смогут поупражняться в стрельбе из лука, сборке-разборке автомата Калашникова, попробовать себя в качестве связиста, а также сразиться в военно-тактическую игру «Лазертаг».

Для юных посетителей организаторы подготовили развлекательную программу и веселые старты.

Площадки будут работать с 14:00 до 16:00. Вход свободный без возрастных ограничений. 

15:40, 21 февраля, 2022
Андрей Поносов
315
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#День защитника Отечества\n#парки\n#игры\n#конкурсы