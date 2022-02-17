Надо рубить: Удмуртия не осваивает более 20% расчетной лесосеки

На фоне запрета на экспорт кругляка республика намерена наращивать объемы переработки древесины.
Ижевск. Удмуртия. Запрет на экспорт необработанной древесины может стать еще одним драйвером для экономики Удмуртии. Таким мнением поделился министр природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Денис Удалов.
Напомним, с 1 января 2022 года российским законодательством запрещен вывоз кругляка из страны. Такое решение принято по инициативе главы государства. Оно было предсказуемым и оправданным, считает руководитель Минприроды Удмуртии.
«Мы к этому решению готовились заранее. Еще с 2018 года в республике начали реализовываться приоритетные инвестиционные проекты в области освоения лесов. На сегодняшний день общий объем инвестиций в отрасль переработки древесины составляет 16,6 миллиарда рублей. Эти вложения предусматривают запуск четырех крупных инвестиционных проектов.
Вы знаете, 6 февраля Минпромторг России принял решение о включении Глазовского фанерного комбината в перечень приоритетных инвестиционных проектов. Это позволит нам перерабатывать все лесные ресурсы, добываемые на территории Удмуртии», – рассказал министр.
Денис Удалов напомнил, что в период с 2018 по 2022 год в лесной и деревообрабатывающей отраслях в республике создано 1 300 новых рабочих мест. Объем налоговых поступлений от этих предприятий составляет 2,6 млрд рублей. Задача правительства – к 2027 году поднять этот показатель до уровня не менее 7 млрд рублей.
Вместе с тем руководитель Минприроды обозначил и проблемы, которые сегодня стоят перед отраслями лесного хозяйства и деревообработки.
«Сегодня расчетная лесосека Удмуртии составляет 3,6 млн кубических метров, это тот объем, который можно без всякого ущерба для природы вовлекать в экономику. Объем освоения разрешенной к вырубке древесины составляет около 2,8 млн кубометров. К сожалению, предприятиям Удмуртии уже не хватает леса, пригодного для изготовления пиломатериалов, они вынуждены закупать такую древесину в Пермском крае, Кировской области», – заключил министр.