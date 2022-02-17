Надо рубить: Удмуртия не осваивает более 20% расчетной лесосеки

Ижевск. Удмуртия. Запрет на экспорт необработанной древесины может стать еще одним драйвером для экономики Удмуртии. Таким мнением поделился министр природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Денис Удалов.

Напомним, с 1 января 2022 года российским законодательством запрещен вывоз кругляка из страны. Такое решение принято по инициативе главы государства. Оно было предсказуемым и оправданным, считает руководитель Минприроды Удмуртии.

«Мы к этому решению готовились заранее. Еще с 2018 года в республике начали реализовываться приоритетные инвестиционные проекты в области освоения лесов. На сегодняшний день общий объем инвестиций в отрасль переработки древесины составляет 16,6 миллиарда рублей. Эти вложения предусматривают запуск четырех крупных инвестиционных проектов.

Вы знаете, 6 февраля Минпромторг России принял решение о включении Глазовского фанерного комбината в перечень приоритетных инвестиционных проектов. Это позволит нам перерабатывать все лесные ресурсы, добываемые на территории Удмуртии», – рассказал министр.

Денис Удалов напомнил, что в период с 2018 по 2022 год в лесной и деревообрабатывающей отраслях в республике создано 1 300 новых рабочих мест. Объем налоговых поступлений от этих предприятий составляет 2,6 млрд рублей. Задача правительства – к 2027 году поднять этот показатель до уровня не менее 7 млрд рублей.

Вместе с тем руководитель Минприроды обозначил и проблемы, которые сегодня стоят перед отраслями лесного хозяйства и деревообработки.

«Сегодня расчетная лесосека Удмуртии составляет 3,6 млн кубических метров, это тот объем, который можно без всякого ущерба для природы вовлекать в экономику. Объем освоения разрешенной к вырубке древесины составляет около 2,8 млн кубометров. К сожалению, предприятиям Удмуртии уже не хватает леса, пригодного для изготовления пиломатериалов, они вынуждены закупать такую древесину в Пермском крае, Кировской области», – заключил министр.