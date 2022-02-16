Верховный суд Удмуртии не изменил приговор осужденному за взятку бывшему замминистра культуры

Ижевск. Удмуртия. Верховный суд Удмуртии оставил без изменений приговор бывшему заместителю министра культуры республики. Суд высшей инстанции подтвердил законность его осуждения, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Напомним, ранее экс-чиновника признали виновным в получении взятки в крупном размере. Устиновским районным судом Ижевска было установлено, что в августе 2019 года обвиняемый, занимая должность заместителя руководителя республиканского Минкульта, потребовал у бизнесмена взятку в размере 280 тыс. рублей.

Предприниматель заключил контракт с Государственным театром кукол Удмуртии на поставку кресел, а вымогаемая у него сумма составляла 10% от стоимости поставки. За деньги чиновник сулил помочь продлить строки контракта и способствовать его исполнению.

Половину требуемой наличности осужденный получил через посредника в сентябре 2019 года, а уже 1 ноября того же года, при вручении оставшихся денег, чиновника с поличным задержали сотрудники ФСБ.

В суде мужчина раскаялся и частично признал свою вину. Ему было назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и лишением права в последующем работать на госслужбе в течение 8 лет. Также осужденный должен был выплатить штраф в десятикратном размере от суммы взятки — 2,8 млн рублей.

Экс-чиновник и его адвокат выразили несогласие с приговором и подали апелляцию в Верховный суд республики. Осужденный и его защита утверждали, что приговор вынесен незаконно, необоснованно и с многочисленными нарушениями уголовно-процессуального кодекса.

Верховный суд рассмотрел апелляцию и, согласившись с доводами прокуратуры, подтвердил законность осуждения бывшего замминистра. В приговор внесены незначительные изменения, не затрагивающие существо юридической квалификации совершенного преступления и размера назначенного наказания.

Приговор вступил в законную силу.