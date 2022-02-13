Певица Zivert предстанет в образе безработной из Сарапула

Москва. Певица Юлия Зиверт примерит на себя образ безработной из Сарапула. Поп-звезда сыграет юную флористку из Удмуртии, которая приехала попытать счастья в Москву, сообщает канал МУЗ-ТВ.

Перевоплощение Zivert состоится в рамках шоу «Звезда под прикрытием». Суть программы в том, что популярные артисты гримируются до неузнаваемости и на день отправляются работать на действующее предприятие.

По легенде реалити-шоу, Наташа Шишкова, выдуманный персонаж, которую сыграет Zivert, приехала в столицу, не имея ни работы, ни ночлега. «Наташа» устроится в цветочный магазин, где ей предстоит не только ухаживать за растениями, но и успешно влиться в незнакомый коллектив.

Наличие камер сотрудникам магазина объяснят съемками программы о нелегкой судьбе людей, потерявших работу и ищущих себя на новом месте.

Шоу выйдет в эфир 13 февраля.