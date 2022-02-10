Старт лыжницы из Удмуртии на Олимпиаде и повышение грузоподъемности ледовой переправы через Каму: новости к этому часу

Ижевск. Удмуртия. Экватор рабочей недели пересечен, всем здоровья и сил добраться до грядущих выходных. Пока же посмотрим, о чем написали СМИ со вчерашнего вечера.

Лед крепчает

Грузоподъемность зимней переправы через Каму увеличили в Удмуртии. Как сообщает главное управление МЧС России по республике, ледовый переезд в направлении Сарапул-Борок открыт для автомобилей общей массой до 10 тонн.

Новые правила введены с 9 февраля. Напомним, ранее по ледовой дороге разрешалось ездить машинам массой не более 6 тонн, в начале зимнего сезона – до 1,5 тонны.

Водителей убедительно просят соблюдать установленный тоннаж и не пытаться пересечь водоемы в неустановленных местах.

Держим кулачки

Лилия Васильева выйдет на старт в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Пекине 10 февраля. Об этом сообщает федерация лыжных гонок Удмуртии. Напомним, можгинская спортсменка вошла в состав сборной России на десятикилометровую гонку классическим стилем с раздельным стартом. Это ее дебют на Олимпийских играх 2022 в Китае.

Старт гонки запланирован на 10:00 по московскому времени, прямую трансляцию ведет Первый канал.

Отметим, ранее Васильева рассказала о сложностях, с которыми столкнется на олимпийской трассе.

Лидер ЛДПР слег в больницу

Владимир Жириновский находится в больнице с коронавирусом. Эту информацию подтвердили в Минздраве России, пишет «Интерфакс».

Лидер ЛДПР поступил на лечение в Центральную клиническую больницу Москвы 2 февраля. У него диагностировали ковид штамма «омикрон».

«Его состояние стабильное, Жириновскому оказывается вся необходимая медицинская помощь», – пояснили в Минздраве.

Напомним, ранее пресс-секретарь политика опроверг слухи о госпитализации политика, заявив, что его здоровье в порядке и он продолжает работать.

«Омикрон» у оленей

Антитела к новому штамму коронавируса «омикрон» у оленей обнаружили американские ученые. Исследование провели специалисты Пенсильванского университета (США). Об этом сообщает канал РЕН-ТВ.

Исследования прошли с 12 декабря 2021 года по 31 января 2022 года среди животных, которые живут в районе Статен-Айленд в штате Нью-Йорк.

«Нами было установлено, что у 19 из 131 отобранного случайным образом белохвостого оленя были положительные тесты на наличие антител к COVID-19. Это указывает на предшествующее заражение», – указано в исследовании, препринт которого опубликован на ресурсе bioRxiv.

Специалисты выразили опасения, что новые мутации инфекции могут возникать и распространяться среди животных. По их мнению, эти варианты коронавируса могут быть устойчивы к вакцинам и опасны для человека.