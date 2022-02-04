Биатлонистка и лыжница из Удмуртии рассказали о сложностях снежных трасс Пекинской Олимпиады

Ижевск. Удмуртия. Будет и легко, и сложно – такое мнение высказали спортсменки из Удмуртии Ульяна Нигматуллина и Лилия Васильева о предстоящих состязаниях в Пекине. Своими впечатлениями о снежных трассах Олимпиады они поделились во время видеоконференции с руководством Госсовета республики, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Председатель Госсовета Удмуртии Владимир Невоструев и руководитель постоянной депутатской комиссии по физической культуре, спорту и молодежной политике Иван Черезов поинтересовались самочувствием спортсменок и условиями, в которых им предстоит выступать.

«Устроились мы отлично, нас расселили по разным комнатам, обеспечили все меры безопасности. Мы чувствуем себя полностью защищенными. Климат здесь суровый, как и в России, как в Ижевске – холодно», – рассказала биатлонистка Ульяна Нигматуллина.

По мнению Нигматуллиной, на биатлонной трассе, где ей предстоит выступать, сложности могут представлять только погодные условия. «Это одна из легких трасс, которые я видела – нет крутых спусков со сложными поворотами, нет крутых подъемов, все более-менее сглажено. Сложности составляет только сильный ветер, если он будет навстречу, практически получается движение на месте, также и на стрельбище сильный ветер», — отметила спортсменка.

Можгинская лыжница Лилия Васильева, напротив, рассказала о трудностях, которые ее ждут на предстоящей гонке. «У нас очень сложная трасса – подъемы по 250 метров. Мне кажется, нигде такой трассы нет. И снег очень сухой из-за холода, плохо скользят лыжи, классическим более-менее, а коньковым — сложно», – посетовала Васильева.

Иван Черезов пожелал спортсменкам удачи и позитивного настроя. «Вы все умеете, получайте удовольствие, не думайте, что вы на Олимпиаде. Как бежать, как стрелять – знаете. Главное, все правильно сделать на дистанции, на рубеже, а результат уже сам сложится. Удачи вам!» – сказал двукратный призер Олимпийских Игр.

Напомним, 5 февраля в 11:45 по Москве Ульяна Нигматуллина выступит в смешанной эстафете. Лилия Васильева преодолеет 10 км в лыжных гонках 19 февраля в 10:00 по московскому времени.