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Дождь, мокрый снег и +4 градуса ожидаются в Удмуртии в среду

07:15, 01 декабря, 2021
Андрей Бирюков
Дождь, мокрый снег и +4 градуса ожидаются в Удмуртии в среду
07:15, 01 декабря, 2021
Андрей Бирюков
96
0
#Удмуртия\n#погода
Фото: ИА Сусанин
96
0

Атмосферное давление будет ниже нормы.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии во среду, 1 декабря, ожидается до +4 градусов Цельсия. Об этом со ссылкой на республиканский Гидрометцентр сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии. 

Днём будет облачно, пройдёт мокрый снег и дождь. Ожидается юго-восточный ветер со скоростью до 6-11 м/с.

Температура воздуха днём составит -1...+4 градуса. Атмосферное давление ниже нормы — 730 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 83%. На дорогах возможна гололедица.

07:15, 01 декабря, 2021
Андрей Бирюков
96
0
#Удмуртия\n#погода
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