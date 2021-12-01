Дождь, мокрый снег и +4 градуса ожидаются в Удмуртии в среду

Атмосферное давление будет ниже нормы.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии во среду, 1 декабря, ожидается до +4 градусов Цельсия. Об этом со ссылкой на республиканский Гидрометцентр сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

Днём будет облачно, пройдёт мокрый снег и дождь. Ожидается юго-восточный ветер со скоростью до 6-11 м/с.

Температура воздуха днём составит -1...+4 градуса. Атмосферное давление ниже нормы — 730 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 83%. На дорогах возможна гололедица.