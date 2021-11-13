Жительница Ижевска отключила от электричества металлодетектор в здании суда

При попытке скрыться с места происшествия она ударила пристава тубусом по лицу.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске осудили 59-летнюю женщину, применившую насилие против представителя власти. Об этом сообщает пресс-служба Первомайского районного суда Ижевска.

Инцидент произошел в июне 2021 года. Подсудимая находилась в здании Устиновского районного суда Ижевска и отключила от электричества рамку металлодетектора, тем самым нарушив бесперебойную работу охраны здания суда.

Женщина сразу попыталась скрыться с места происшествия, игнорируя судебных приставов. Одного из них она ударила по голове тубусом.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК России («Применение насилия в отношении представителя власти, то есть применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»).

Подсудимая признала свою вину. Учитывая состояние здоровья женщины, возраст и принесенные потерпевшему извинения, суд назначил ей штраф 8 тыс. рублей.

Позднее на основании ст. 80.1 УК РФ суд освободил обвиняемую от штрафа вследствие изменения обстановки, так как женщина перестала быть общественно опасной.