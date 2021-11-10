Жительница Ижевска заплатит штраф за причастность к вспышке птичьего гриппа

Она нарушила правила по содержанию кур.

Ижевск. Удмуртия. Жительницу Ижевска привлекли к ответственности за нарушения по содержанию кур. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республики и Пермскому краю.

Женщина нарушила ветеринарно-санитарные правила содержания птицы и ветеринарные правила перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов. В результате в микрорайоне Люлли в октябре в личном подсобном хозяйства обвиняемой произошел падеж 33 птиц.

В Удмуртском ветеринарно–диагностическом центре провели испытания и в трупах птиц обнаружили РНК вируса гриппа птиц А. Диагноз подтвердили в федеральном государственном бюджетном учреждении «Федеральный центр охраны здоровья животных», обнаружив высокопатогенный штамм вируса гриппа птиц H5N1.

После проведенных исследований 22 октября в микрорайоне установили карантин по высокопатогенному гриппу птиц и даже уничтожили 88 голов зараженных кур.

28 октября 2021 года управление в отношении владельцы хозяйства возбудило административное производство по части 1 статьи 10.6 КоАП России («Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил») и по части 3 статьи 10.8 КоАП РФ («Нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов»).

9 ноября гражданку признали виновной и привлекли к административной ответственности. Женщине назначены штрафы на общую сумму 4,5 тыс. рублей.