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Резкое похолодание ожидается в Удмуртии 10 ноября

07:15, 10 ноября, 2021
Дмитрий Стрелков
Резкое похолодание ожидается в Удмуртии 10 ноября
07:15, 10 ноября, 2021
Дмитрий Стрелков
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода
Фото: pixabay.com
650
0

Утром на дорогах гололедица.

Ижевск. Удмуртия. Переменная облачность ожидается в Удмуртии в среду, 10 ноября. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС республики со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

«Днём преимущественно без осадков, ветер северо-западный 8-13 метров в секунду, резкое похолодание, температура воздуха днём 0…-5°С, ночью и утром на дорогах гололедица», — говорится в сообщении.

Атмосферное давление по-прежнему ниже нормы, 746 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 62%.

07:15, 10 ноября, 2021
Дмитрий Стрелков
650
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода
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