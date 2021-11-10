Резкое похолодание ожидается в Удмуртии 10 ноября

Утром на дорогах гололедица.

Ижевск. Удмуртия. Переменная облачность ожидается в Удмуртии в среду, 10 ноября. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС республики со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

«Днём преимущественно без осадков, ветер северо-западный 8-13 метров в секунду, резкое похолодание, температура воздуха днём 0…-5°С, ночью и утром на дорогах гололедица», — говорится в сообщении.

Атмосферное давление по-прежнему ниже нормы, 746 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 62%.