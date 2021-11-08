В Удмуртии начался месячник льготной стерилизации и маркирования домашних животных

За это время планируется стерилизовать около 3 тысяч собак и кошек.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с 8 ноября по 5 декабря проходит льготная стерилизация и маркирование домашних животных. Об этом сообщает пресс-служба главного управления ветеринарии Удмуртской Республики.

Мероприятие проводится в рамках региональной госпрограммы «Обеспечение эпизоотического благополучия территории Удмуртской Республики». Во время месячника владельцы собак и кошек смогут стерилизовать питомца по доступной цене.

Акция в республике проводится второй раз. Впервые она прошла в январе-феврале 2021 года. Кастрировать или стерилизовать питомца уже можно во всех ветеринарных станциях Удмуртии. За месяц планируется стерилизовать около 3 тыс. собак и кошек.

Помимо льготных операций по стерилизации домашних любимцев, их будут маркировать, ставить на учет и оформлять паспорт, если его еще нет.

Эти мероприятия помогут снизить количество домашних животных, способных к размножению и количество животных без владельцев, а также получится начать устанавливать владельцев, отказавшихся от права собственности на домашних животных.

В месячнике примут участие четыре ижевские ветлечебницы, расположенные на улицах Красноармейской, 103а; Молодежной, 22: Баранова, 90 и Воткинском Шоссе, 29.