В Удмуртии снято с реализации 1,5 тонны овощей и фруктов без документов и маркировки

Специалисты Роспотребнадзора взяли 800 проб продукции.

Ижевск. Удмуртия. За 9 месяцев 2021 года управление Роспотребнадзора по Удмуртии проверило 69 предприятий, реализующих плодоовощную продукцию. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

У 10 предприятий нашлись нарушения требований санитарного законодательства и законодательства о техническом регулировании.

Специалистами было исследовано более 800 проб продукции на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза.

Из них также было проведено 477 проб на санитарно-химические показатели. Две пробы свеклы и моркови не соответствовали нормативам. Из 28 проб исследованных на физико-химические показатели, одна не прошла проверку. Еще 252 пробы исследовались на паразитологические показатели и 73 пробы на микробиологические показатели, все они соответствовали гигиеническим нормативам.

Основными нарушениями стали:

- продукция не имела документов, подтверждающих качество и безопасность;

- на упаковке и транспортной таре не был указан изготовитель и дата сбора урожая;

- схема проведения процедуры борьбы с грызунами была нарушена;

- склады, в которых хранились овощи, не оборудованы приборами для учета температурно-влажностного режима хранения.

Выявленные нарушения привели к составлению 14 протоколов об административном правонарушении. Вынесено постановлений о привлечении к административной ответственности на общую сумму 50,2 тыс. рублей.

По фактам выявленных нарушений региональное управление Роспотребнадзора сняло с реализации 105 партий фруктов и овощей общим весом 1563,78 кг. Причиной стало отсутствие маркировочных ярлыков и сопроводительных документов.