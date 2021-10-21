В Удмуртии 5 площадок торговли продуктами и животными перевели в статус фантомных

Их владельцы прекратили свою деятельность, но в магазины продолжали поступать товары.

Ижевск. Удмуртия. Федеральная государственная информационная система «Меркурий» обнаружила в Удмуртии 5 фантомных площадок розничной торговли продуктами питания и живыми животными. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Проверка прошла 19 октября 2021 года. Оказалось, что эти несуществующие магазины и рынки расположены в Ижевске, Дебесском, Завьяловском и Селтинском районах республики.

Владельцами этих точек являются индивидуальные предприниматели (ИП). По данным единого госреестра ИП Федеральной налоговой службы, все они прекратили свою деятельность в 2020-2021 годах. Несмотря на это, в их магазины и торговые точки продолжала поступать продукция.

Во время выезда по предоставленным адресам, выяснилось, что фактическая деятельность не ведётся.

Чтобы предотвратить дальнейшую нелегальную продажу новых партий товаров, управление Россельхознадзора присвоило данным площадкам статус фантомных и исключило из реестра системы «Цербер». Все учётные записи уполномоченных лиц аннулированы.