Снег и ночные заморозки ожидаются в Удмуртии на текущей неделе

В северных районах республики возможно образование снежного наката на дорогах.

Ижевск. Удмуртия. Первый снег в Удмуртии пройдёт в четверг, 21 октября. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Гидрометцентра.

В ночь на четверг, 21 октября, температура воздуха понизится до 0…-5 градусов Цельсия, днём составит 0…+5 градусов.

Через республику пройдёт тёплый фронт североатлантического циклона, который во второй половине дня принесёт с собой снег и снег с дождём. Ожидается сильный ветер с порывами до 15-18 м/с. В северных районах Удмуртии возможно образование снежного наката на дорогах.

К ночи вместо снега пойдет дождь.

В пятницу, 22 октября, осадки продолжатся, ветер стихнет до 10-14 м/с. Не прекратятся дожди и в выходные, но к этому времени они будут носить локальный характер.

22 и 23 октября в Удмуртии ожидается повышение температуры до +2…+7 градусов Цельсия ночью и до +6…+11 градусов днём.

Предварительно с 24 октября из-за холодного фронта температура начнётся снижаться. В понедельник, 25 октября, ожидается снег.