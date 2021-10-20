Более 77 тысяч тонн семян заготовили аграрии Удмуртии под яровой сев в 2022 году

Хозяйства уже перевыполнили план по засыпке яровых зерновых семян на 2%.

Ижевск. Удмуртия. Для ярового сева в 2022 году аграрии Удмуртии заготовили более 77 тыс. тонн семян. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза Удмуртской Республики.

На полях региона собран весь урожай и основные сельскохозяйственные работы сейчас ведутся в зерносушильных комплексах. Также хозяйства Удмуртии уже озаботились запасом семенного фонда под будущий сев. Сельхозпредприятия откладывают семена яровых и озимых зерновых культур, льна-долгунца и многолетних трав из урожая этого года. За такую работу специалисты принимаются с началом уборочной страды.

Несмотря на засуху летом 2021 года, в регионе перевыполнили план по засыпке семян яровых зерновых на 2%. Вместо запланированных 67,7 тыс. т цифра достигла 69,1 тыс. т.

Сельские хозяйства Балезинского района уже полностью готовы к весеннему севу, их показатель по сбору семян составляет 148% от необходимого объема. В Шарканском и Кезском районах тоже подготовили хороший запас семян для посева в 2022 году — 142% и 139% соответственно. В переходящий фонд озимых культур засыпано 7,7 тыс. т, что на 21% больше плана.

Однако пока в республике не засыпали достаточное количество семян многолетних кормовых трав — 77% от плана и льна-долгунца — 72%. Работы еще идут.