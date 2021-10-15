Кафе в Ижевске могут оштрафовать за необоснованные чаевые

В ведомстве уверены, клиент сам решает — доплачивать или нет.

Ижевск. Удмуртия. За необоснованные чаевые могут оштрафовать одно из кафе в Ижевске. Об этом в пятницу, 15 октября, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртии, после проверки жалобы от одной из посетительниц.

В сентябре 2021 года в поступившей в ведомство жалобе женщина сообщила, что в её чек за заказ блюд необоснованно включили стоимость обслуживания в размере 7%. При этом в меню отсутствовала информация за подобный сбор, а администрация кафе ситуацию не разъяснила и деньги возвращать отказалась.

В Роспотребнадзоре напомнили, что на основании «Правил оказания услуг общественного питания» исполнитель вправе предложить потребителю приобрести услуги по организации досуга и другие услуги, однозначно указав на их возмездный или безвозмездный характер, предоставив возможность ознакомиться с необходимой информацией о таких услугах.

Причём без согласия клиента администрация кафе была не вправе выполнять дополнительные услуги за плату и включать в чек иные расходы. Потребитель вправе отказаться от оплаты таких дополнительных услуг, а если они оплачены, — потребовать от исполнителя возврата уплаченной суммы.

Управление Роспотребнадзора по Удмуртии возбудило дело об административном правонарушении по части 1 статьи 14.4. КоАП России «Оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов». Отметим, что по этой статье возможно наложение штрафа на юридических лиц в размере от 20 тыс. до 30 тыс. рублей.