Спасатели Удмуртии заняли 2 место на Чемпионате по многоборью среди сотрудников МЧС

Спортивное состязание проходило в Крыму.

Симферополь. Крым. Спасатели Удмуртии заняли призовое место на Чемпионате по многоборью среди сотрудников МЧС, который проходил в Крыму. Об этом сообщила Поисково-спасательная служба Удмуртской Республики.

В Крыму уже в 18-й раз прошёл Чемпионат по многоборью спасателей МЧС России. Команда из Удмуртии взяла второе место в общекомандном зачёте. В её составе были 8 опытных спасателей.

Участникам предстояло пройти ряд этапов: поисково-спасательные работы в акватории, в условиях природной среды, чрезвычайных ситуаций техногенного характера, а также кросс-эстафета на 3 км и комбинированные силовые упражнения.

Начальник ПСС Удмуртии Валерий Старцев отметил, что скальный блок дался нашим спасателям нелегко, так как в республике нет гор, в которых можно постоянно тренироваться, однако они «прошли этот этап достойно».

Напомним, ранее спасатель из Удмуртии Владимир Никитин вошёл в тройку лучших спасателей России.