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Спасатели Удмуртии заняли 2 место на Чемпионате по многоборью среди сотрудников МЧС

10:10, 12 октября, 2021
Андрей Бирюков
Спасатели Удмуртии заняли 2 место на Чемпионате по многоборью среди сотрудников МЧС
10:10, 12 октября, 2021
Андрей Бирюков
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#Удмуртия\n#Крым\n#спасатели\n#МЧС\n#МЧС России по Удмуртии
Фото: пресс-служба МЧС Удмуртии
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Спортивное состязание проходило в Крыму.

Симферополь. Крым. Спасатели Удмуртии заняли призовое место на Чемпионате по многоборью среди сотрудников МЧС, который проходил в Крыму. Об этом сообщила Поисково-спасательная служба Удмуртской Республики. 

В Крыму уже в 18-й раз прошёл Чемпионат по многоборью спасателей МЧС России. Команда из Удмуртии взяла второе место в общекомандном зачёте. В её составе были 8 опытных спасателей. 

Участникам предстояло пройти ряд этапов: поисково-спасательные работы в акватории, в условиях природной среды, чрезвычайных ситуаций техногенного характера, а также кросс-эстафета на 3 км и комбинированные силовые упражнения. 

Начальник ПСС Удмуртии Валерий Старцев отметил, что скальный блок дался нашим спасателям нелегко, так как в республике нет гор, в которых можно постоянно тренироваться, однако они «прошли этот этап достойно». 

Напомним, ранее спасатель из Удмуртии Владимир Никитин вошёл в тройку лучших спасателей России.

10:10, 12 октября, 2021
Андрей Бирюков
147
0
#Удмуртия\n#Крым\n#спасатели\n#МЧС\n#МЧС России по Удмуртии
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