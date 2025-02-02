Ижевск. Удмуртия. Почти всё хозяйство сгорело у семьи в Ижевске. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Удмуртии.

Пожар произошел в частном хозяйстве ранним утром 2 февраля в микрорайоне Самолет. Возгорание началось с гаража. 17-летняя внучка хозяйки проснулась и почувствовала запах дыма. Девушка быстро разбудила всю семью.

Никто не пострадал.

«Отмечу, что все надворные постройки, включая баню и гараж, были построены вплотную к жилому дому. Противопожарные нормы этого не рекомендуют, так как огонь распространяется очень быстро. Владельцы рискуют потерять все своё имущество и создать угрозу соседям», – пояснил дознаватель МЧС России Сергей Нуриманов

Огонь уничтожил гараж, летнюю кухню, предбанник и два легковых автомобиля. Повреждены жилой дом, имущество и баня.

Спасатели напоминают, что не стоит размещать постройки под одной крышей.