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Почти всё хозяйство сгорело у семьи в Ижевске

15:40, 02 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
Почти всё хозяйство сгорело у семьи в Ижевске
15:40, 02 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
744
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пожар\n#МЧС России по Удмуртии\n#происшествия
Источник фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии
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Огонь уничтожил гараж, летнюю кухню, предбанник и два автомобиля.

Ижевск. Удмуртия. Почти всё хозяйство сгорело у семьи в Ижевске. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Удмуртии. 

Пожар произошел в частном хозяйстве ранним утром 2 февраля в микрорайоне Самолет. Возгорание началось с гаража. 17-летняя внучка хозяйки проснулась и почувствовала запах дыма. Девушка быстро разбудила всю семью. 

Никто не пострадал.

«Отмечу, что все надворные постройки, включая баню и гараж, были построены вплотную к жилому дому. Противопожарные нормы этого не рекомендуют, так как огонь распространяется очень быстро. Владельцы рискуют потерять все своё имущество и создать угрозу соседям», – пояснил дознаватель МЧС России Сергей Нуриманов

Огонь уничтожил гараж, летнюю кухню, предбанник и два легковых автомобиля. Повреждены жилой дом, имущество и баня. 

Спасатели напоминают, что не стоит размещать постройки под одной крышей. 

15:40, 02 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
744
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пожар\n#МЧС России по Удмуртии\n#происшествия