Глава Минсельхоза Удмуртии: Технологически мы оказались не готовы к сложным метеоусловиям

Ольга Абрамова назвала причиной низкой урожайности не только засуху.

Ижевск. Удмуртия. Аграрии Удмуртии подсчитали объемы нового урожая. Валовой сбор зерна в амбарном весе составил 460 тыс. тонн. Об этом сообщила заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства республики Ольга Абрамова.

В среднем с каждого гектара посевов сельхозпредприятиями получен 17,5 ц зерна. Это довольно скромный результат, причиной которому стала засуха. Для сравнения: в 2020 году общий объем произведенных зерновых превысил 600 тыс. тонн.

Впрочем, дело не только в погоде, но и некотором технологическом отставании отрасли, отметила Ольга Абрамова: «Должна признать, технологически мы оказались не готовы к тому, чтобы принимать такие сложные метеорологические условия и адаптироваться к ним».

Лидером в Удмуртии по сбору хлеба в 2021 году стал Алнашский район, где намолотили 49 тыс. тонн зерна, также в тройке лучших Можгинский (45 тыс. тонн) и Увинский (41,7 тыс. тонн) районы.

Также в Удмуртии определены сельхозпредприятия, которые показали наилучшие результаты в нынешнем полевом сезоне. В северной климатической зоне самой высокой урожайности зерновых добились работники ООО «Чура» Глазовского района – 24,3 ц/га. В южных территориях рекорд 2021 года принадлежит производственной площадке «Кикбаево» сельхозпредприятия «Русская нива» в Сарапульском районе – 28 ц/га.