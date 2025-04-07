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Сельхозпредприятия Удмуртии к началу посевной готовят 5000 тракторов

17:30, 07 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Сельхозпредприятия Удмуртии к началу посевной готовят 5000 тракторов
17:30, 07 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
24
0
#Удмуртия\n#посевы\n#Минсельхоз\n#трактор
Источник фото: elements.envato.com (ADDICTIVE_STOCK)
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В районах не хватает людей для работы с этой техникой.

Ижевск. Удмуртия. Сельхозпредприятия Удмуртии готовят 5000 тракторов к выходу на поля. Об этом сообщает Минсельхоз Удмуртии. 

Чтобы подготовить технику к весеннему севу, специалисты производят необходимый ремонт, меняют масло и подкачивают колеса. 92% тракторов уже готовы. 

Также в посевной планируется задействовать 1500 грузовых автомобилей, которые будут перевозить зерно и удобрения. Инспекторы Гостехнадзора проверят всю технику до конца апреля. 

Всего в посевной будут участвовать более 4000 специалистов: агрономы, механизаторы, водители и другие работники. Но людей не хватает. 

«Трактористы, механизаторы нужны во всех хозяйствах Алнашского района, во многих предприятиях Кизнерского, Кезского, Дебесского, Граховского и других районов», — заявил глава Удмуртии Александр Бречалов. 

Помимо техники, в регионе готовят к новому сезону семена. Озимые сельскохозяйственные культуры планируется посадить на площади почти 60 тыс. га. Также весной будет высажено 64 тыс. т семян яровых зерновых и зернобобовых культур и 584 т семян многолетних трав. 77% яровых семян уже проверены на качество сотрудниками Россельхозцентра. 

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17:30, 07 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
24
0
#Удмуртия\n#посевы\n#Минсельхоз\n#трактор