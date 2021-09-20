Первым замначальника управления МЧС по Удмуртии назначали Сергея Пряженцева

До этого он работал в Ростовской области.

Ижевск. Удмуртия. Первым заместителем начальника Главного управления МЧС России по Удмуртии назначили Сергея Пряженцева. Об этом в понедельник, 20 сентября, сообщила пресс-служба ведомства.

«В соответствии с Приказом МЧС России № 592-НС от 6 сентября 2021 года на должность первого заместителя начальника Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике назначен полковник внутренней службы Пряженцев Сергей Борисович», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее эту должность занимал полковник Евгений Шутов, уволенный приказом МЧС России от 28 мая 2020 года. Осенью того же года он возглавил Госкомитет по делам ГО и ЧС Удмуртии.

Наша справка:

Сергей Борисович Пряженцев родился 13 октября 1971 года в городе Армавир Краснодарского края.

Образование высшее. В 1992 году окончил Вольское высшее военное училище тыла. В 2002 году — Санкт-Петербургскую военную академию тыла и транспорта.

1988-1992 годы — курсант Вольского высшего военного училища тыла, Саратовская область.

1992-1994 годы — помощник начальника продовольственной службы Ульяновского высшего военно-технического училища имени Богдана Хмельницкого.

1994-2000 годы — начальник продовольственной службы Ульяновского высшего военно-технического училища имени Богдана Хмельницкого.

2000-2002 годы — слушатель Санкт-Петербургской военной академии тыла и транспорта.

2002-2003 годы — старший офицер отдела планирования и обеспечения продовольственной службы управления тыла СКВО, Ростов-на-Дону.

2003-2004 годы — старший офицер – ревизор продовольственной службы управления тыла СКВО, Ростов-на-Дону.

2006-2008 годы — заместитель начальника отдела – начальник группы 61 отдела заказов и поставок (материальных средств служб тыла) СКВО, Ростов-на-Дону.

2008-2011 годы — начальник 389 отдела заказов и поставок (материальных средств служб тыла), Екатеринбург.

2011-2020 годы — начальник управления материально-технического обеспечения Главного управления МЧС России по Ростовской области.

С 20 июля 2020 года по сентябрь 2021 года — заместитель начальника Главного управления МЧС России по Ростовской области.