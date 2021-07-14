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В Ижевске пройдёт крестный ход в память о Царской семье

12:10, 14 июля, 2021
Андрей Бирюков
В Ижевске пройдёт крестный ход в память о Царской семье
12:10, 14 июля, 2021
Андрей Бирюков
2935
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#епархия\n#Русская православная церковь
Фото: пресс-служба Ижевской епархии
2935
0

Верующие и священнослужители пройдут по улицам города.

Ижевск. Удмуртия. В ночь с 16 на 17 июля в Ижевске почтят память Царской семьи. Об этом сообщила пресс-служба Ижевской епархии. 

Даты выбраны неслучайно: в ночь с 16 на 17 июля 1918 года последний правитель Царской России был расстрелян вместе со своими родными. В память о них верующие и священнослужители пройдут по улицам Ижевска крестным ходом: от собора Александра Невского на улице Максима Горького до храма Царственных мучеников на Северном кладбище. Начало в 22:00. 

В конечной точке маршрута, в храме Царственных мучеников, пройдёт божественная литургия. Её возглавит митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин. 

Кроме того, для желающих причаститься за час до начала литургии начнётся исповедь. После всех мероприятий верующих развезут на автобусах по районам города. 

12:10, 14 июля, 2021
Андрей Бирюков
2935
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#епархия\n#Русская православная церковь