Пожарный из Воткинска представит республику на всероссийских соревнованиях

По итогу конкурса он стал лучшим в своей профессии в регионе.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии выбрали лучшего пожарного. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике.

В Ижевске прошел региональный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший пожарный».

С 1 по 2 июля 34 пожарных со всей республики соревновались в челночном беге, подтягивании, преодолении дистанции на 1000 метров, вязке двойной спасательной петли с надеванием на пострадавшего, подъёме по штурмовой лестнице в окно 4-го этажа учебной башни и надевании боевой одежды и снаряжения на время. Также их протестировали не только на умения, но и на знания.

Победил в конкурсе старший пожарный СПСЧ № 1 специального отдела № 11 специального управления ФПС № 80 МЧС России Михаил Ложкин. Далее он представит Удмуртию на всероссийских соревнованиях.

Призерами стали - пожарный пожарно-спасательной части № 4 города Ижевска Денис Ганьков и Александр Санников из Воткинской СПСЧ № 2 специального управления ФПС № 80 МЧС России.