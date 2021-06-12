Спасатели Удмуртии, тушившие пожар на арсенале в Пугачево, получили государственные награды

Медали пожарным вручили накануне Дня России.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии наградили спасателей, участвовавших в ликвидации самых опасных за последние 3 года пожаров. Торжественная церемония прошла в Ижевске накануне Дня России, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Удмуртской Республике.

Медалями «За отвагу на пожаре» отмечены 6 сотрудников спасательного гарнизона республики. Они участвовали в тушении пожаров в Глазовском психоневрологическом интернате в 2019 году и на территории бывших оружейных складов в поселке Пугачево в Малопургинском районе в 2020 году.

Высокие награды огнеборцам, проявившим мужество и героизм, вручили глава республики Александр Бречалов и начальник главного управления МЧС России по Удмуртии Петр Фомин.

Отметим, что в этом году пожарные Удмуртии спасли от огня 58 человек и сберегли имущество на сумму свыше 600 миллионов рублей».

Также на церемонии была представлена современная спасательной техника, которая поступила в республику в 2021 году. Пожарным подразделениям передали 5 спецавтомобилей на базе УРАЛ-NEXT и КАМАЗ. Они оснащены новейшим пожарно-техническим оборудованием и электроникой, обладают высокой проходимостью. Также ключи от нового внедорожника вручены государственным инспекторам по маломерным судам. Общая стоимость техники составила более 36 миллионов рублей.