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Спасатели Удмуртии, тушившие пожар на арсенале в Пугачево, получили государственные награды

12:20, 12 июня, 2021
Андрей Поносов
Спасатели Удмуртии, тушившие пожар на арсенале в Пугачево, получили государственные награды
12:20, 12 июня, 2021
Андрей Поносов
116
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#Удмуртия\n#МЧС\n#спасатели\n#пожары\n#награды
Фото: vk.com/a.brechalov
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Медали пожарным вручили накануне Дня России.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии наградили спасателей, участвовавших в ликвидации самых опасных за последние 3 года пожаров. Торжественная церемония прошла в Ижевске накануне Дня России, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Удмуртской Республике.

Медалями «За отвагу на пожаре» отмечены 6 сотрудников спасательного гарнизона республики.  Они участвовали в тушении пожаров в Глазовском психоневрологическом интернате в 2019 году и на территории бывших оружейных складов в поселке Пугачево в Малопургинском районе в 2020 году.

Высокие награды огнеборцам, проявившим мужество и героизм, вручили глава республики Александр Бречалов и начальник главного управления МЧС России по Удмуртии Петр Фомин.

Отметим, что в этом году пожарные Удмуртии спасли от огня 58 человек и сберегли имущество на сумму свыше 600 миллионов рублей».

Также на церемонии была представлена современная спасательной техника, которая поступила в республику в 2021 году. Пожарным подразделениям передали 5 спецавтомобилей на базе УРАЛ-NEXT и КАМАЗ. Они оснащены новейшим пожарно-техническим оборудованием и электроникой, обладают высокой проходимостью. Также ключи от нового внедорожника вручены государственным инспекторам по маломерным судам. Общая стоимость техники составила более 36 миллионов рублей.

12:20, 12 июня, 2021
Андрей Поносов
116
0
#Удмуртия\n#МЧС\n#спасатели\n#пожары\n#награды