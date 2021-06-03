Осадков в мае было меньше нормы в среднем на 63%.

Ижевск. Удмуртия. Майская жара в Удмуртии обновила несколько температурных рекордов. Об этом сообщает республиканский Гидрометцентр.

Так, 4 мая температура воздуха составила +26,3 градуса Цельсия, что на 0,8 градуса больше рекорда 1996 года.

Разгар жары пришёлся на 15 мая. Максимальная температура в этот день достигла +32 градуса Цельсия, что больше рекорда 1980 года на 3,5 градуса.

16 мая жара поставила новый рекорд +32,4 градуса Цельсия против +28,3 градуса в 2013 году.

17 мая температура достигла отметки +31,6 градуса Цельсия против +30,5 градуса в 1995 году.

Самая низкое значение температуры отмечено на станции Дебёсы 3 мая и составило -3,2 градуса Цельсия. Самая тёплая ночь была 16 мая. Тогда температура воздуха составила +20,1 градуса Цельсия.

Май в Удмуртии оказался теплее, чем обычно — всё из-за антициклона с Южного Урала. Низкие температуры в начале месяца были связаны с циклом из Средиземноморья. Отклонения от нормы из-за жаркой погоды в середине мая составили 7-16 градусов Цельсия.

В целом за май температура была выше нормы на 5-6 градусов. Синоптики отмечают, что норма для последнего месяца весны +11…+12 градуса.

Осадков в мае было меньше нормы в среднем на 63%.