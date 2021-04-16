В Удмуртии пенсионер на охоте на зайцев застрелил лося

71-летней браконьер приговорен к 3 годам лишения свободы за незаконную охоту.

Малая Пурга. Удмуртия. В Удмуртии пенсионер осужден за отстрел лося. Малопургинским районным судом вынесен приговор в отношении 71-летнего жителя Киясовского района. Как сообщает пресс-служба судебного департамента Удмуртской Республики, пенсионер признан виновным в незаконной охоте с причинением особо крупного ущерба.

Установлено, что пожилой мужчина, не имея разрешения на добычу, совершил отстрел самки лося. В момент разделывания туши животного он был застигнут начальником охотничьего хозяйства. В результате государству был причинен ущерб на сумму 400 000 рублей.

Первоначально осужденный в совершении преступления не признавался, утверждая, что охотился на зайца. Лося же пенсионер застрелил якобы с целью самообороны, предположив, что животное бешеное. Впрочем, уже скоро виновный стал давать признательные показания.

Суд учел почтенный возраст обвиняемого и состояние здоровья его жены, а также содействие следствию и явку с повинной. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 2 месяца условно. Кроме того, пенсионер возместит ущерб на сумму 397 500 рублей. Также у него конфисковано охотничье ружье.

Приговор в законную силу не вступил.