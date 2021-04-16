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В Удмуртии дан старт новому полевому сезону

14:00, 16 апреля, 2021
Аграфена Костромская
В Удмуртии дан старт новому полевому сезону
14:00, 16 апреля, 2021
Аграфена Костромская
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#Удмуртия\n#сельское хозяйство\n#техника\n#Минсельхоз\n#АПК
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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Первыми к весенне-полевым работам приступили в южных районах республики.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии открыт новый полевой сезон. Весенняя сельскохозяйственная кампания стартовала одновременно в трех южных районах республики - Алнашском, Вавожском и Можгинском. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Традиционно полевые работы начинаются с боронования почвы и подкормки трав удобрениями. Ожидается, что к севу ранних яровых культур аграрии приступят уже на следующей неделе.

Тем временем, завершается объявленный Минсельхозом Удмуртии конкурс на лучшую подготовку к весенне-полевым работам. Победителей определят по таким критериям, как готовность техники, качество семян, наличие удобрений, горючего и квалифицированных механизаторов. Конкурс продлится до 1 мая. Сейчас в числе лидеров хозяйства Алнашского, Вавожского, Завьяловского, Игринского и Кизнерского и районов.

И добавим, к нынешней посевной кампании агропредприятия республики существенно обновили парк техники. В ближайшие дни в поле выедут 10 новых посевных комплексов и более 40 тракторов. В целом в этом году хозяйствами уже приобретено 130 сельхозмашин и агрегатов на сумму 444,7 млн рублей.

14:00, 16 апреля, 2021
Аграфена Костромская
93
0
#Удмуртия\n#сельское хозяйство\n#техника\n#Минсельхоз\n#АПК