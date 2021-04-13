В Удмуртии нейросеть обучили определять свойства материалов

Такого метода ранее не существовало.

Ижевск. Удмуртия. Ученые из Удмуртии разработали методику определения свойств материалов с помощью нейросетей. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского федерального исследовательского центра.

По словам главного научного сотрудника, доктора физико-математических наук Анатолия Аржникова, по началу перед учеными стояла простая задача – с помощью метода Монте-Карло, при котором вероятностные характеристики процесса описываются на основе большого количества случайных данных, сформировать характеристики бинарного сплава при фиксированной концентрации. Основываясь на этих данных специалисты научили нейронную сеть повторять результат метода Монте-Карло.

Благодаря полученным знаниям, нейросеть в дальнейшем смогла определять свойства сплавов во всем диапазоне концентраций, то есть на тех, при которых ее не обучали.

Данная методика разработана для ограниченной машины Больцмана, то есть ее обучения и воспроизведения результатов.

До сих пор такого метода не существовало. Это открытие поможет в описании сверхпроводимости, электронных состояний, а также, не проводя экспериментов, будет возможно предугадать свойства материалов. «Особенно важно это для новых направлений в материаловедении, в частности, для описания высокоэнтропийных сплавов», - подытожил Анатолий Аржников.