В лесах Удмуртии высадят 1 млн саженцев хвойных деревьев

Для их выращивания применят новую технологию, дающую более высокий процент приживаемости посадочного материала.



Ижевск. Удмуртия. Миллион саженцев хвойных пород пополнит в 2022 году лесной фонд Удмуртии. Об этом написал на своей странице в Facebook министр природных ресурсов республики Денис Удалов.

Глава ведомства выложил снимки подрастающих в теплицах елочек и пояснил, что предприятие «Удмуртлес» впервые применило новую технологию выращивания посадочного материала. Семена хвойных растений высаживаются не сразу в грунт, а в закрытые емкости.

«При закрытой корневой системе приживаемость будущих деревьев выше, не требуется густых посадок, а значит лесовосстановление становится еще эффективнее», - написал Денис Удалов.

Также министр напомнил, что с начала реализации нацпроекта «Экология» леса в Удмуртии высаживается больше, чем вырубается или гибнет по естественным причинам.