В Удмуртии сотрудники полиции за март задержали более 50 человек, находившихся в розыске

Арест проходил в рамках межгосударственного оперативно-профилактического мероприятия «Розыск».

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в ходе операции «Розыск» сотрудники полиции задержали более 50 человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел по Удмуртской Республике.

В марте 2021 года проходил первый этап операции «Розыск». Он направлена на активизацию работы по розыску преступников, скрывшихся от органов дознания, следствия, суда, лиц, пропавших без вести, идентификации непознанных трупов

Большинство задержанных разыскивались за совершение краж, мошенничеств, а также преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. 10 задержанных преступников уклонялись от отбывания наказания, 5 - от административного надзора. Сотрудники органов внутренних дел республики также установили местонахождение 20 лиц, пропавших без вести, и задержали 6 должников, разыскиваемых УФССП России по Удмуртской Республике.