Следственный комитет объявил в розыск уроженца Ижевска

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске объявили в розыск Линара Рахимзяновича Галимова. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

Его разыскивают в рамках расследования уголовного дела по факту незаконного образования юридических лиц, совершённых группой лиц по предварительному сговору, с целью обналичивания денежных средств.

Линар Рахимзянович родился 3 марта 1989 года в Ижевске. Разыскиваемый нигде не работал. Может передвигаться на автомобилях марки «VOLKSWAGEN TOUАREG» с номером С473УМ/716 в кузове белого цвета, «VOLKSWAGEN GOLF» с номером Н585УВ/777 в кузове голубого цвета.

Приметы обвиняемого: славянской внешности, возраст 35 лет, рост около 170 см, плотного телосложения, лицо овальное. Нос прямой, волосы прямые, короткие, цвет волос тёмный, губы припухлые, подбородок прямой, ушные раковины прилегающие. При себе имеет паспорт гражданина Российской Федерации и заграничный паспорт. Особых примет нет.

Лиц, располагающих сведениями о разыскиваемом, просят обратиться в следственный отдел по Ленинскому району Ижевска по адресу: город Ижевск, улица Городок Строителей, д. 59а или по телефонам (3412) 53-10-18, 61-55-57, 8-963-481-50-05, 8-912-762-45-88.