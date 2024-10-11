Двух находящихся в розыске преступников задержали после кражи в Удмуртии

Воткинск. Удмуртия. В Удмуртии после кражи денег у продавщицы магазина полиция задержала двух находящихся в федеральном розыске преступников. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Вечером в начале октября в подсобное помещение одного из продуктовых магазинов Воткинска проникли неизвестные. Они похитили сумку продавца, в которой лежали деньги и банковские карты. Позднее картой потерпевшей расплачивались в различных торговых точках города.

Во время оперативно-разыскных мероприятий сотрудники МВД смогли задержать подозреваемую 43-летнюю неработающую, ранее судимую за аналогичные деяния жительницу Пермского края. Полиция установила, что женщина несколько дней назад похитила из дома своих знакомых электроинструменты и сдала их в ломбард.

Помимо подозреваемой был задержан её сожитель. Оказалось, что они оба числятся в федеральном розыске за ряд краж в Пермском крае.

Полиция Удмуртии возбудила уголовные дела по статье 158 УК России («Кража»). Подозреваемую заключили под стражу, а её сожителя передали сотрудникам МВД Пермского края.