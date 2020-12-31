Зоотехник-селекционер из Удмуртии стала финалистом новогоднего выпуска шоу «Поле Чудес»

В преддверии Года быка на передачу пригласили специалистов животноводческой отрасли из разных уголков страны.

Вавож. Удмуртия. Зоотехник-селекционер СПК «Колос» Вавожского района Анастасия Матвеева стала финалистом новогоднего выпуска капитал-шоу «Поле Чудес». Передача вышла в эфир в среду, 30 декабря.

Выпуск был посвящен наступающему Году быка, на передачу пригласили специалистов животноводческой отрасли из разных уголков страны. Анастасия Матвеева вошла во вторую тройку игроков. Участникам нужно было ответить на вопрос, как в старину в России называли корову, дававшую за удой ведро молока. Анастасия блестяще справилась с заданием, назвав правильный ответ «Ведерница», и, обойдя соперников, вышла в финал.

Девушка вручила ведущему шоу Леониду Якубовичу и двум своим соперникам путевки в двухдневный тур «Удмуртия заряжает». Шоумену также подарили шапку с надписью «Удмуртия согревает».

В качестве музыкального подарка на передаче выступил ансамбль «Тулкым» Шарканского районного дома культуры в составе Надежды Ахмадышиной, Владимира Иванова и Константина Сутягина.

В финале шоу вопрос оказался сложнее: «В старину на Руси существовало поверье: чтобы корова быстрее сошлась с быком, надо было подать ей хлеб с солью. Сделать это надо было обязательно через… через что?». Анастасия Матвеева угадала одну из букв в слове, но затем ошиблась, а вот ее соперница – зоотехник Татьяна Чупина из Рязанской области – не упустила шанс, став победительницей новогоднего выпуска. Правильным ответом оказалась изгородь.